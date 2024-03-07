محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية.. تخفيضات تصل إلى 30%

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية معرض أهلا رمضان في مقر الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس 7 مارس، مع توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

معارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأضاف «مختار»، أنه تم افتتاح خلال الفترة الماضية نحو 21 معرضا أهلا رمضان وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، من ضمنهم 4 سيارات في مدينة المنصورة.

تخفيضات على السلع الغذائية بالدقهلية

وأشار إلى أن المعارض تضم كل السلع والمواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة من 15 إلى 30% عن سعر السوق الحر، لافتا إلى أن المعارض تظل تحت رقابة مُستمرة وحملات مُكثفة للالتزام بتخفيض الأسعار، للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع خلال شهر رمضان.

وأضاف «مختار»، أنه تم التواصل مع المواطنين المتواجدين للتأكيد عن مدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة، وفرحتهم بالتخفيضات التي ساعدت على توفير مختلف الأسعار.