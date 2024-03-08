أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان بالقاهرة قبل حلول الشهر الكريم

تشهد محافظة القاهرة، إقامة عدد من معارض أهلًا رمضان في «مدينة نصر وباب الشعرية والأميرية ومدينة بدر»، وتوفر السلع بتخفيضات من 20 إلى 30%، وتتضمن «الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والعطارة، ومنتجات الألبان».

وقبل حلول شهر رمضان الكريم بـ48 ساعة، نستعرض في التقرير التالي، أسعار السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان بالقاهرة كالتالي:

أسعار السلع في «أهلا رمضان»

- سكر معبأ 1 كجم 27 جنيهًا

- كيلو لبن جاموسي 25 جنيهًا

- كيلو فيتا 75 جنيهًا

- كيلو سلطة قريش 70 جنيهًا

- كيلو كيري 75 جنيهًا

- أرز بلدي معبأ 2 كسر 1 كجم 35 جنيهًا

- أرز بلدي معبأ 1 كسر 1 كجم 36 جنيهًا

- أرز هندي معبأ طبيعي 2 كسر 1 كجم 30 جنيهًا

- دقيق معبأ 1 كجم 28 جنيهًا

- مكرونة الملكة 300 جرام 9.50 جنيه

- مكرونة لمتنا 400 جرام 14 جنيهًا

- مكرونة ستار400 جرام 13 جنيهًا

- مكرونة ستار 1 كجم 29.50 جنيه

- مكرونة بساطة 350 جراما 9.50 جنيه

- مكرونة بساطة 1 كجم 27 جنيهًا

- عدس أصفر 500 جرام 40 جنيهًا

- فول معبأ 500 جرام 25 جنيهًا

أسعار الزيت في معرض أهلا رمضان

- زيت خليط 0.8 لتر 65 جنيهًا

- زيت خليط 0.7 لتر 75 جنيهًا

- زيت عباد سلايت 750 مللى 90 جنيهًا

زيت خليط 1 لتر 100 جنيه

مسلى نباتي 700 جم 95 جنيهًا

مسلى نباتي 1.5 كجم 188 جنيهًا

شاي ناعم 250 جرامًا 57.50 جنيهًا

شاي ناعم 40 جرامًا 8.50 جنيه

لحوم بقري طازجة 1 كجم 250 جنيهًا

ملح طعام 300 جرام 1.50 جنيه

خل 1 لتر 12 جنيهًا

زبيب مصري نباتي 1 كجم 100 جنيه

بلح جاف 1 كجم 25 جنيهًا

جوز هند 1 كجم 15 جنيهًا

قمر الدين مستورد 400 جرام 65 جنيهًا

صلصة طماطم 300 جرام 14 جنيهًا

دواجن مجمدة 1 كجم 100 جنيه

جبنة تتراباك 250 جرامًا 14 جنيهًا

كيلو جبنة رومي قديم 230 جنيهًا