افتتاح معرض «أهلا رمضان» في الشيخ زايد.. تقديم خدمات طبية بالمجان للزائرين

افتتح المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وهالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي والمقام بمركز خدمات الحي الأول بساحة انتظار كلية الهندسة على مساحة 1000 متر مربع لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة.

معرض «أهلًا رمضان» في الشيخ زايد

أوضح المهندس أحمد عبد الرازق، في بيان، أن المعرض يقيمه الجهاز بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مضيفا أن هناك قافلة طبية من الإدارة الصحية بالشيخ زايد داخل المغرض لتقديم الخدمات الطبية «قياس ضغط وسكر كوليسترول» للمواطنين بالمجان.

أشار إلى أن المعرض يضم 52 باكية لعرض السلع الأساسية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي قامت بعرض السلع الأساسية من «الأرز والزيوت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات» بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

رئيس الجهاز يستمع إلى آراء المترددين على المعرض

استمع رئيس الجهاز داخل المعرض إلى آراء المواطنين المترددين عليه، للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، وجميع السلع الغذائية تحت إشراف الإدارة البيطرية بالشيخ زايد ومديرية التموين، للرقابة على اللحوم والدواجن وضبط الأسعار.