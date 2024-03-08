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دراما المتحدة

افتتاح معرض أهلا رمضان في 6 أكتوبر.. يضم سلعا غذائية متنوعة

كتب:

أيمن حمزة
12:23 م | الجمعة 08 مارس 2024
رئيس جهاز مدينة أكتوبر يفتتح معرض أهلا رمضان

رئيس جهاز مدينة أكتوبر يفتتح معرض أهلا رمضان

افتتح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر معرض «أهلا رمضان» بالحي الحادي عشر؛ لتوفير السلع الغذائية للسكان ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

معرض «أهلا رمضان» مقام على مساحة 1100 متر مربع

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنّ معرض «أهلا رمضان» هذا العام مقام على مساحة 1100 متر مربع بتقاطع الشارع الفاصل بين الحي الحادي عشر والحي الثاني عشر محور جمال عبد الناصر، ويوجد نحو 43 عارضا تتنوع معروضاتهم ما بين لحوم، أسماك، مواد غذائية، أسر منتجة، فراخ، ياميش وعطارة.

وأضاف أنّ المعرض مفتوح طوال أيام الأسبوع وحتى نهاية شهر رمضان المبارك من الساعة الـ11 صباحا وحتى 8 مساءً.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.