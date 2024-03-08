رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد انتخابات نقابة المحامين 2024.. تأجلت لهذا التوقيت

كتب:

حبيبة فرج
03:51 م | الجمعة 08 مارس 2024
أرشيفية

أرشيفية

أصدرت النقابة بيانا أعلنت فيه تغيير موعد انتخابات نقابة المحامين 2024، بهدف القيام ببعض التحضيرات والإجراءات المهمة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي، وفي السطور التالي، توضح «الوطن» الموعد الجديد وفقًا لما أعلنته النقابة في بيانها أمس الخميس. 

موعد انتخابات نقابة المحامين 2024

وأكدت النقابة، في بيانها الذي صدر أمس، أن موعد انتخابات نقابة المحامين 2024 سيتم تغييره من 9 مارس لما يقرب 10 أيام، حتى تنتهي النقابة من إعداد وترتيب بعض الأوراق والإجراءات فضلًا عن العمل على استبعاد عدد من المرشحين وفقًا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

ويصبح موعد انتخابات نقابة المحامين 2024  في 23 من شهر مارس الجاري، بدلًا منه الموعد الذي كان مقرر لها وهو 9 من الشهر ذاته، كما لفتت النقابة في بيانها أن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا أمس الخميس من أجل البت في موعد انطلاق الماراثون الانتخابي وتحديد الموعد النهائي.

اقرأ المزيد:

القضاء الإداري يرفض وقف انتخابات نقابة المحامين 2024

اليوم.. الحكم في وقف انتخابات المحامين 2024

تأجيل دعوى وقف انتخابات المحامين 2024 إلى الأربعاء المقبل

تأجيل انتخابات نقابة المحامين إلى 23 مارس الجاري
بقلم حبيبة فرج