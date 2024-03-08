موعد انتخابات نقابة المحامين 2024.. تأجلت لهذا التوقيت

أصدرت النقابة بيانا أعلنت فيه تغيير موعد انتخابات نقابة المحامين 2024، بهدف القيام ببعض التحضيرات والإجراءات المهمة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي، وفي السطور التالي، توضح «الوطن» الموعد الجديد وفقًا لما أعلنته النقابة في بيانها أمس الخميس.

موعد انتخابات نقابة المحامين 2024

وأكدت النقابة، في بيانها الذي صدر أمس، أن موعد انتخابات نقابة المحامين 2024 سيتم تغييره من 9 مارس لما يقرب 10 أيام، حتى تنتهي النقابة من إعداد وترتيب بعض الأوراق والإجراءات فضلًا عن العمل على استبعاد عدد من المرشحين وفقًا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

ويصبح موعد انتخابات نقابة المحامين 2024 في 23 من شهر مارس الجاري، بدلًا منه الموعد الذي كان مقرر لها وهو 9 من الشهر ذاته، كما لفتت النقابة في بيانها أن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا أمس الخميس من أجل البت في موعد انطلاق الماراثون الانتخابي وتحديد الموعد النهائي.