تأجيل انتخابات نقابة المحامين إلى 23 مارس الجاري

قرر مجلس نقابة المحامين تأجيل انتخابات النقابة إلى 23 مارس الجاري بدلًا من المقرر لها في 9 مارس، لحين ترتيب الأوراق مرة أخرى واستبعاد عدد من المرشحين وفقًا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

انتخابات نقابة المحامين

وكان قد عقد مجلس النقابة اجتماعا طارئا اليوم لحسم مصير وموعد انتخابات نقابة المحامين بحضور أعضاء المجلس برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.

جاء ذلك عقب صدور حكم المحكمة في وقت متأخر أمس، بشأن العملية الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان.

وأكد المجلس أن استباق أي حديث غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية.

وأصدر نقيب المحامين بيانا جديدا اليوم حول انتخابات نقابة المحامين، أكد فيه أنه سيتم تسجيل جلسة مجلس النقابة التي ستعقد بعد قليل وإذاعتها لكافة المحامين عبر منصات النقابة.

ترتيب أوراق العملية الانتخابية

وأكد أن المجلس، كان ينتظر الحصول على منطوق الحكم بشأن الانتخابات، حتى يكون لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد.