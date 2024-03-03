تأجيل دعوى وقف انتخابات المحامين 2024 إلى الأربعاء المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحامي، والتي طالب فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس من الشهر الجاري.

كما طالب المحامي بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.

المحكمة تستمع لمرافعة محامي النقابة ومقيم الدعوى

واستمعت المحكمة اليوم للمرافعة من أسامة بشير المحامي، مقيم دعوى وقف الانتخابات، مبدياً أسبابه لإقامة الدعوى، كما استمعت ايضاً إلى محامي النقابة الذي طالب بإحالة الدعوى لدائرة أخرى للفصل في بعض الطلبات التي أبداها في مرافعته.

يشار إلى أن المحكمة لها حقاً أن تصدر حكمها في الدعوى أو تؤجلها كما يتراءى لها، وفي حالة قبول الدعوى أمام المحكمة سيتم إيقاف الانتخابات وإلغاء قرار مجلس النقابة، والمتضمن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات.

المحكمة الإدارية العليا

وفي هذه الحالة، يحق للنقابة العامة للمحامين أن تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي ستصدر حكمها إما بتأييد حكم أول درجة ووقف الانتخابات، أو بقبول طعن النقابة وإلغاء حكم أول درجة وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بيوم 9 مارس الجاري.