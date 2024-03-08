رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير الأوقاف يعلن موضوع خطبة أول جمعة في رمضان

كتب:

سهيلة هاني
02:58 م | الجمعة 08 مارس 2024
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن موضوع خطبة أول جمعة في شهر رمضان المبارك، سوف يكون «رمضان شهر الطاعات»، وسوف ينقلها التلفزيون من الجامع الأزهر.

موضوع خطبة أول جمعة في رمضان

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد المقبل، وفق ما أعلنته الدار على صفحتها عبر «فيسبوك».

ووجه وزير الأوقاف التحية  لكل شهيد ولآباء الشهداء وأمهاتهم وأبنائهم وأسرهم ومحبيهم بمناسبة يوم الشهيد، الذي تناولته موضوع جمعة اييوم في مختلف مساجد مصر، وتوده لهم بالدعاء قائلا: اللهم ارزقنا الشهادة وبلغنا منازل الشهداء.

اقرأ المزيد:

خطبة الجمعة اليوم.. الاستعداد لرمضان بمجالس العلم وتلاوة القرآن (صور)

خطبة الجمعة اليوم من مسجد الحسين.. موضوعها «تحويل القبلة»

خطبة الجمعة اليوم: حق الطفل والنشء ورعايته

مقدمة خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف: «الفرج بعد الشدة من دروس الإسراء»

نص خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف.. «خذوا زينتكم عند كل مسجد»
بقلم سهيلة هاني