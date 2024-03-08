وزير الأوقاف يعلن موضوع خطبة أول جمعة في رمضان

أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن موضوع خطبة أول جمعة في شهر رمضان المبارك، سوف يكون «رمضان شهر الطاعات»، وسوف ينقلها التلفزيون من الجامع الأزهر.

موضوع خطبة أول جمعة في رمضان

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد المقبل، وفق ما أعلنته الدار على صفحتها عبر «فيسبوك».

ووجه وزير الأوقاف التحية لكل شهيد ولآباء الشهداء وأمهاتهم وأبنائهم وأسرهم ومحبيهم بمناسبة يوم الشهيد، الذي تناولته موضوع جمعة اييوم في مختلف مساجد مصر، وتوده لهم بالدعاء قائلا: اللهم ارزقنا الشهادة وبلغنا منازل الشهداء.