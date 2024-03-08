افتتاح 5 مساجد جديدة في عدة مراكز بالبحيرة بتكلفة 11 مليون جنيه

شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح 5 مساجد جديدة في مراكز دمنهور وإيتاي البارود وأبو حمص بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه.

وتضمنت المساجد التي جرى افتتاحها، ما يلي:

مسجد بدران بقرية العمرية في دمنهور على مساحة 140مترا مربعا، بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

- مسجد عزبة العرب البحري بدمنهور على مساحة 200 متر، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الشرقي بقرية كفر الحاجة في إيتاي البارود على مساحة 245 مترا، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الدسنسي بقرية حفص في دمنهور على مساحة 325 مترا، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

- مسجد مصعب بن عمير بقرية قافلة في أبو حمص على مساحة 160 مترا بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان «يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام» أن يوم الشهيد يوم عظيم مشهود في تاريخ وطننا العزيز، كما تناولت الشهداء العظام الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى، وارتوت أرضنا الزكية بدمائهم، دفاعا عن الوطن والأرض والعرض، لينتقلوا إلى الحياة الأعظم التي يتنعمون فيها بفضل رب العالمين، ويهنئون بإكرامه.