رغم الحصار والحرب.. سكان غزة لا يفقدون تمسكهم بالأرض

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريراً تلفزيونياً بعنوان: «رغم الحرب والحصار.. سكان غزة لم يفقدوا تمسكهم بأرضهم».

وأشار التقرير إلى أنّه في بقعة ليست بمعزل عن العالم، يسكن أناس تحيرت العقول من صمودهم وبسالتهم، إذ لم تتمكن الحرب أو الموت من سرقة وطنهم من صدورهم.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من المعاناة التي صنفت كالأشد قسوة والأكثر احتمالا إلا أنهم ظلوا متمسكين بكل شيء، بالوطن والأرض والأمان المفقود، إنّهم ساكنو قطاع غزة المتيمون بحب الوطن.

وأوضح التقرير أن صمود لا يعترف بأوجاع أو كوارث لم يخلق سوى في تلك الأرض الأبية على أعدائها إلا أن ذلك لم يمنع حقيقة أن هؤلاء باغتهم الوجع ودفعهم اليأس لإعلان حداد قلوبهم على من فقدوا.

وتابع التقرير: «الأصعب من الموت هو أن ترى فقيدك أشلاء مزقتهم آلة الحرب العسكرية، فبينما كونك نجوت لم ينجوا قلبك بعد.. عشرات الجثث الممزقة التي لم يرحم العدو حتى موتها ولم يمنحها حق موارة الثرى في سلام، فبعد أيام من الاحتجاز يعيد بعضها ليدفن في مقابر جماعية بعد أن أفقدتها الحرب والصراع ملامحها ويصبح الجميع مجبرا على وداع لا يعرفون صاحبه».