اليوم.. آخر ليالي «قمر الغجر» على مسرح البالون

يسدل الستار على العرض المسرحي «قمر الغجر» من بطولة ميرنا وليد، اليوم، على خشبة مسرح البالون لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت ميرنا وليد، في تصريحات صحفية، إنها استمتعت كثيرًا بمشاركتي في العرض المسرحي «قمر الغجر»، والذي نال إعجاب قطاع كبير من الجمهور والنقاد الذين حضروا العمل.

مسرحية قمر الغجر

قمر الغجر يناقش العادات والتقاليد التي تخص الغجر من خلال قمر الغجرية التي تقوم بدورها «ميرنا وليد» عندما تقع في حب ابن الوزير، وهذا الحب ينتهي بالزواج بعد كم من الاعتراضات من كل الجوانب.

مسرحية قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، الفنانة القديرة آمال رمزي، الفنان القدير سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي ومجموعة كبيرة من الفنانين ومن تأليف وإخراج دكتور عمرو دواره.

وكان فيلم الورقة التالتة قد توقف تصويره بسبب إنشغال ميرنا وليد في العرض المسرحي قمر الغجر الذي تدور أحداثه عن عائلة مصرية تعيش في باريس ويتوفى «رب العائلة»، ويبدأ الصراع على الميراث.

فيلم الورقة التالتة بطولة فنانين من جنسيات مختلفة أبرزهم من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، وكذلك التونسي فراس الجميلي، والسوري فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، وهو من تأليف سارة شولح، وإخراج منى خضري.