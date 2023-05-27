رانيا يوسف وطارق صبري يعتذران عن عدم المشاركة في مسرحية «قمر الغجر»

كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن اعتذار الثنائي رانيا يوسف وطارق صبري، عن عدم المشاركة في مسرحية «قمر الغجر» التي كان من المُقرر تقديمها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، على خشبة مسرح البالون.

وأوضحت المصادر، أنّ خلافات إنتاجية وراء اعتذار رانيا يوسف وطارق صبري، عن عدم تقديم العمل، رغم البدء في مرحلة البروفات والتحضيرات الخاصة بالعرض، وإعلان رانيا أكثر من مرة عن حماسها الشديد لتلك التجربة، كونها تُعيدها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام نحو 19 عامًا تقريبًا.

ومن المُقرر أنّ يستقر صُناع العرض المسرحي المُرتقب، على بديل آخر لهذا الثنائي، خلال الساعات المُقبلة، بشأن مواصلة البروفات، وافتتاحها في أقرب وقت.

أبطال مسرحية قمر الغجر

مسرحية قمر الغجر، بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم ريم أحمد، وآمال رمزي، ورضا الجمال، وشادي سرور، وهي من إخراج الدكتور عمرو دوارة.

نشاط سينمائي لـ رانيا يوسف

وفي سياق آخر، تعيش رانيا يوسف حالة من النشاط الفني، لاسيما على مستوى السينما، إذ تُقارب على نهاية تصوير مشاهدها في فيلم «التاروت»، ويُشاركها البطولة كل من سمية الخشاب ومي سليم ومنذر رياحنة وعبد العزيز مخيون وآخرين.

كما تتعاون مع أحمد الفيشاوي في فيلم «ورد وريحان»، وهو العمل الذي يضم نانسي صلاح وعمرو عبد العزيز ونبيل عيسى، تأليف وإخراج محمد نبيل.