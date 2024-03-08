غلق وتشميع معدية بقرية كوم شريك في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة مكبرة، للمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة، والالتزام بتحميل الأعداد المُقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

غلق معدية نهرية في كوم حمادة

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع معدية بقرية كوم شريك التابعة لمركز كوم حمادة لعدم تجديد التراخيص اللازمة لها.

ونفذت أيضا الوحدات المحلية بمراكز شبراخيت وإيتاى البارود ورشيد بحملات مماثلة لمُتابعة أعمال المعديات بنطاقها، تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص و التعريفة المقررة و سريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والالتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على التزام أصحاب المعديات بكافة الاشتراطات الفنية، ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة، وكذا توعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.