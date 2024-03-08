القاهرة الإخبارية: متاريس الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول المصلين إلى الأقصى

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وضعت المتاريس الحديدية ليلة الخميس، لمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.

أضافت خلال رسالة على الهواء ببرنامج «جولة المراسلين»، على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد أبوزيد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغنى بوجود تسهيلات للدخول للمسجد، وأنه لن تكون هناك عراقيل، لكن على أرض الواقع ومن خلال المتابعة الميدانية كانت هناك تعزيزات شرطية مشددة منتشرة في شوارع المدينة المحتلة، ليس فقط على أبواب المسجد الأقصى لكن على أبواب البلدة القديمة.

أشارت إلى أنه تزامن هذا مع التعزيز الشرطي، وجود مركبة المياه العادمة عند حي وادي الجوز، تحسبا لاندلاع أي مواجهات قد تحدث هناك، وكانت قد قمعت وأبعدت المصلين عند أقرب نقطة، وطلبت منهم الابتعاد إلى منطقة أبعد فأبعد، فحول المقدسيين شوارع المدينة إلى مساجد بعد منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

ولفتت إلى أن هذا تزامن مع الماراثون التهويدي الذي كان بتنظيم وبمشاركة ما يزيد عن 70 دولة من الخارج، و50 ألف مستوطن من داخل البلاد، كانوا قد شاركوا في هذا المارثون في كل بلدان العالم، والمارثون طابع رياضي ولكن في مدينة القدس هو طابع سياسي سيادي كون الحرب على مدينة القدس هي حرب سيادية.