خبير الإرهاب الدولي: انقسام الداخل الإسرائيلي يؤكد فشل الحرب على غزة

قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إنَّ ما ينشره الاعلام العبري من خلال عدد من المواقع عن الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع جالانت، والتي وصلت إلى حد الاشتباك، يشير إلى مدى الانقسام في الداخل الإسرائيلي، بسبب الحرب على غزة التي لم تحقق أهدافها المعلنة إلى اليوم رغم دخولها اليوم الـ130.

أهداف الحرب على غزة

وأضاف «صابر»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ ما يحدث في الداخل الإسرائيلي على الصعيد السياسي وكذلك العسكري، ينذر بفشل تحقيق أهداف الحرب على غزة، قائلاً: «الإعلام العبري يتداول صراحةً أنَّ هناك شيئا من الخيانة والتهاون في التخطيط العسكري، بل وتم توجيه اتهام لرئيس المخابرات العسكرية لعدم تواجده يوم السابع من أكتوبر وعدم القدرة على الوصول إليه كذلك».

وتابع خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات: «رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية كان يقضي العطلة في أحد المنتجعات وقت وقوع أحداث الـ 7 من أكتوبر الماضي، وبالتالي لم يكون متواجدا في المشهد، ولم يتابع المعلومات العسكرية والمخابراتية التي كان يجب أن يتابعها على مدار الساعة».

واستطرد: «كل ما حدث من تقصير في الداخل الإسرائيلي واختفاء مسؤول بارز من المشهد تسبب في إرباك وتخبط القرارات، وأجبرت دولة الاحتلال لسعي غير مسبوق لاجتياح غزة والهجوم على رفح مؤخراً، وإطلاق التصريحات التي يمكن إن تم تنفيذها أن تخترق بها اتفاقات للسلام، وهذه التصريحات ليس الغرض منها سوى الاستهلاك المحلي والرأي العام الإسرائيلي».