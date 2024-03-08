«نقابات عمال مصر» تهنئ السيدات المصريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

هنأت سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عايدة محيي الدين، المرأة المصرية العاملة وغيرة العاملة في مصر، بوجه خاص، وفي جميع أنحاء العالم بوجه عام، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الموافق 8 مارس من كل عام، وذلك تقديرًا للمرأة وإقرارًا بتقديرها وإنجازاتها في المجالات المختلفة.

اليوم العالمي للمرأة

وقالت رئيس سكرتارية المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام: «يسرني أن أتوجه إلى زميلاتي عاملات قطاع البترول، وجميع القطاعات الأخرى، وإلى المرأة المصرية بجميع ربوع مصر، بأحر التهاني وأطيب الألماني بالمزيد من النجاح والرقي.

وأكدت، أن العالم في هذا اليوم يجدد التزامه بحماية حقوق المرأة ودعم الوصول إليها، والتأكيد على عظم وأهمية دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، فالمرأة شريك فاعل وعامل رئيسي في المجتمع، تعتمد عليه الأمم والحضارات في البناء والتنمية، ونحن هنا في مصر وفي ظل قيادة سياسية حكيمة مؤمنة ومؤيدة تأييد مطلق بمشروعية وأحقية المرأة والفتاة المصرية بكل فئاتها في الحصول علي كامل حقوقهما، وأنه لا مجال للنجاح ومنافسة الأمم بدون مشاركة الجنسين يدًا بيد في تنمية ونهضة مصر، التي طالما حلمنا بها وجاء الوقت لتحقيقها سويًا، متشاركين في النجاح ومتقدمين نحو غدًا أفضل لمصرنا الحبيبة ولأبنائها.

المرأة المصرية مصدر إلهام

واختتمت بالإشارة إلى أنّ المرأة المصرية هي مصدر إلهام ورمزًا للتميز والعطاء، عندما تسعى للتغير فإنها تعكس صورة الأمل والتحدي للأجيال القادمة: «كل عام ومصر بخير وسيدات وبنات مصر بخير ونجاح وصحة وسعادة».