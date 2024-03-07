تكريم عدد من القيادات النسائية في اليوم العالمي للمرأة بالقليوبية

استضافت هيئة الشبان العالمية ببنها، احتفالات اليوم العالمي للمرأة بالقليوبية، بمشاركة مركز النيل للإعلام في بنها وجامعة بنها، ومديرية الشباب والرياضة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والمستشار مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لهيئة الشبان العالمية ببنها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعدد من القيادات بالمحافظة برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

فقرات عن إنجازات المرأة في الجمهورية الجديدة

أوضح المستشار مصطفى عبد الحميد فرج، أن الاحتفالية شهدت عددا من الفقرات التي تشيد بدور المرأة المصرية في المجتمع وما توصلت إليه من مناصب ساهمت في وضع المرأة في مكانه مميزة بكافة المجالات والتخصصات، في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكريم الشخصيات النسائية بالقليوبية

أضاف فرج، أن الحفل تضمن عدد من التكريمات منها، تكريم الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والشيخ شريف محمد، ممثلا عن مديرية أوقاف القليوبية، وكذلك تكريم أسماء جمال منسق إعلامي بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية ببنها، وعددا من الشخصيات النسائية من أبناء القليوبية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بالقيادات النسائية على كافة مستويات العمل فهي قادرة على القيادة وتحمل المسؤلية والإبداع في الفكر والإتقان في التنفيذ.