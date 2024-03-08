«السياحة»: تسيير رحلات عمرة إلى السعودية بترانزيت عبر الرياض

أكّد إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة، أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجري الحالي تتيح لشركات السياحة حجز رحلات طيران للمعتمرين، تكون بها محطة ترانزيت داخل السعودية.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أنّ شركات السياحة تسير رحلات العمرة إلى مطارات (جدة- المدينة- ينبع- الطائف)، ومن الممكن أن تحجز رحلات عمرة يكون بها مطار الرياض محطة ترانزيت، قبل الوصول لأحد من المطارات الـ4 المذكورة.

إلغاء رحلات العمرة التي تقل بها مدة الترانزيت عن 3 ساعات

وفي ذات السياق، قررت بعض شركات الطيران المسيرة لرحلات إلى السعودية إلغاء رحلات الشركة الترانزيت إلى المملكة بالنسبة لحاملي تأشيرات العمل، دخول السُّعُودية أول مرة فقط، وحاملي تأشيرات العمرة، وذلك بالنسبة للرحلات التي تقل مدة الترانزيت بها عن 3 ساعات، اعتبارًا من الرحلات التي انطلقت بداية من أمس الأول الأربعاء، وذلك بسبب شده الزحام بالمطارات السعودية، وتكرار تخلف بعض الركاب عن المواعيد المقررة.

مراجعة جميع الحجوزات الترانزيت

وأضافت الشركات، خلال الخطاب الذي أرسلته إلى كافة وكلائها في مصر، أنه يرجى مراجعة جميع حجوزات الرحلات الترانزيت المتجهة للسعودية من يوم 6 مارس الجاري، وفيما بعد ذلك، والتي تقل مدة الترانزيت بها عن 3 ساعات، واتخاذ القرار وفق رغبة الراكب بتعديل التذكرة (على رحلة مناسبة) على أن تكون مدة الترانزيت أكثر من 3 ساعات.