آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه.. اعرف أعلى 3 بنوك

أعلنت المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن آخر تحديث لسعر الدولار خلال بداية التعاملات اليوم السبت 9-3-2024، بعد تحريك سعر الصرف قبل أيام، وإعلان البنك المركزي أن تحديد سعر الصرف سيكون وفق آليات السوق.

سعر الدولار اليوم

تستعرض «الوطن» أعلى سعر للدولار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، خلال التحديث الآخير للبنوك، وفقا للمعلن رسميا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 49.33 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 50.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، في بنك البركة.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.