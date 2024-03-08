سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك.. اعرف التحديث الأخير

أعلنت المنصات الرسمية للبنوك، آخر تحديث لسعر الدولار خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة 8-3-2024، وذلك بعد تحريك سعر الصرف قبل أيام، وإعلان البنك المركزي أن تحديد سعر الصرف سيكون وفق آليات السوق.

وترصد «الوطن» أعلى سعر للدولار في البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال التحديث الآخير للبنوك وفقًا للمعلن رسميًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 49.33 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 50.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم 49.40 جنيه للشراء، 49.50 جنيه للبيع تبعا لبنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار اليوم 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع تبعا لبنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع تبعا لبنك البركة.