جامعة برج العرب بالإسكندرية: تجهز شنط رمضان لتوزيعها على المستحقين

تستعد جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، لتجهيز شنط رمضان استعدادا لتوزيعها على المستحقين، بإشراف الكابتن عصام القاضي، مدير إدارة رعاية الشباب، ضمن خطة الجامعة لمشاركة طلابها في الالتزامات المجتمعية.

وبحسب بيان جامعة برج العرب بالإسكندرية اليوم، إنه جرى الاتفاق على تنظيم مسابقة فنية لطلاب الجامعة من إلقاء الشعر والغناء، بإشراف الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

مشاركة طلاب جامعة برج العرب في أنشطة رمضانية

وأكدت إن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين طلاب الجامعة، وإبراز المواهب الفنية للطلاب، بالإضافة إلى خلق روح من البهجة والسرور في شهر رمضان الكريم.

وأشارت جامعة برج العرب التكنولوجية إلى حرصها على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مميزة لطلابها، وتعزيز القيم الأخلاقية والمجتمعية لديهم.

سير العملية التعليمية في مختلف الكليات

في سياق متصل ناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بسير العمل بالجامعة، والخطط المستقبلية لتطويرها، أبرزها تقارير عن سير العملية التعليمية في مختلف الكليات والخطة الاستراتيجية للجامعة للسنوات القادمة، البرامج البحثية والعلمية التي تنفذها الجامعة، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى.

تفقد معامل جامعة برج العرب

وعقب اجتماع مجلس الجامعة، تفقد الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس بتفقد عدد من المعامل والورش بالجامعة، أبرزها: «معامل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، ورش كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة».

وتهدف هذه الجولة إلى التأكد من جاهزية المعامل والورش لاستقبال الطلاب، ولاطلاع على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في العملية التعليمية، والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم.