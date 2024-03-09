سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 9-3-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الدينارالكويتي اليوم السبت 9-3-2024 ثباتا ملحوظا مقابل الجنيه، حيث سجل سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 161 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء نحو 160.52 جنيه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري:

سعر الدينار الكويتي اليوم بالمركزي وبنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري اليوم عند 106.52 جنيه للشراء، ونحو 161 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 160.46 جنيه للشراء، ونحو 160.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 159.9 جنيه للشراء، ونحو 160.65 جنيه للبيع داخل بنك القاهرة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

لامس سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 159.53 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 160.97 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو155.35 جنيه للشراء، 160.81 جنيه للبيع.