مراسل «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يتأهب للتصدي لمحاولات اجتياح إسرائيلي للجنوب

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أحمد سنجاب، إنَّ هناك استعدادات من لبنان وتأهب من حزب الله، لأي محاولات من الجانب الإسرائيلي للاجتياح البري لجنوب لبنان.

توترات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «سنجاب»، في تغطيته الحية للقناة من بيروت، أنَّه كانت هناك محاولات لتسلل قوات إسرائيلية بالجنوب، موضحًا: «حزب الله أخفق محاولتين تسلل قبل عدة أيام نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي القطاع الأوسط بجنوب لبنان، عبر إطلاق الصواريخ على القوات التي تقدمت عبر نقطتين في الحدود البرية ما أدى لتراجع القوات مرة أخرى».

خطة إسرائيلية لاجتياح لبنان بريًا

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «وقتها أعلن حزب الله أنه نجح في إسقاط قتلى بالقوات الإسرائيلية، التي حاولت التسلل في ضوء هذه العمليات، فيما وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعداد خطة لاجتياح لبنان بريًا، مع مراعاة الدروس المستخلصة من العدوان على غزة وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك احتمالية للقيام بعملية برية بجنوب لبنان، مع حلول الربيع أو الصيف المقبلين، أي في غضون أشهر قليلة، والقناة الثالثة عشر الإسرائيلية تتحدث اليوم عن أن رئيس هيئة الأركان يقدم تصورات، وينظر لاحتمالية عملية برية بلبنان.