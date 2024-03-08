تسليم 550 زيا أزهريا وعمامة لأئمة وخطباء كفر الشيخ

سلّم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، 550 زيا أزهريا وعمامة للأئمة والخطباء العاملين بمديرية أوقاف كفر الشيخ، في إطار توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتوفير الزي الأزهري كاملاً للأئمة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تسليم 550 زيا أزهريا وعمامة على أئمة وخطباء كفر الشيخ

وقال وكيل الوزارة، أنّه جرى تسليم الأئمة والخطباء 250 زيا أزهريا، و300 عمامة أزهرية، ضمن الدفعة الرابعة من صرف العمامة الأزهرية الثالثة للأئمة بإجمالي 4000 عمامة أزهرية يتم توزيعها على مديريات الأوقاف الإقليمية على مستوى الجمهورية.

تسليم عدد من عمال المساجد الزي الموحد

وسلم وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عدد من عمال المساجد الزي الموحد الذي تم تعميمه من الوزارة على جميع المساجد التي حصلت على شهادة الجودة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، وفي سبيل توفير الزي الأزهري كاملاً لجميع الأئمة بالمديريات الإقليمية، فضلاً عن توفير الزي الموحد لعمال المساجد، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.