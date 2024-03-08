أرخص أماكن بيع اللحوم في المحافظات.. تخفيضات تصل 30%

تعتبر اللحوم من الوجبات الأساسية على موائد المصريين خلال شهر رمضان الكريم خاصة في أول الأيام ابتهاجا وفرحة بحلول الشهر الكريم الذي ينتظره المصريون في كل عام لتحل الموائد العائلية والمناسبات في معظم البيوت.

انخفاض أسعار اللحوم

ومع قرب شهر رمضان المبارك، انخفضت أسعار اللحوم في المحافظات بنسب تجاوزت 25% في بعض المناطق خاصة مع المبادرات الحكومية التي أطلقتها وزارة التموين ووزارة الزراعة بالتعاون مع الطب البيطري لتوفير اللحوم بأرخص الأسعار في المحافظات.

أماكن بيع اللحوم المخفضة في مطروح.. 6 أماكن بتخفيض 30%

وحددت محافظة مطروح اليوم الجمعة، 6 أماكن لبيع اللحوم المخفضة بتخفيضات وصلت إلى 30% في جميع مدن ومراكز محافظة مطروح، بحسب ما ذكره رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة مختار جبريل الصنقري، في تصريحات لـ«الوطن» بسعر يتراوح من 290 إلى 310 جنيهات

وحددت الغرفة التجارية أماكن بيع اللحوم البلدي الطازجة، والتي جري ذبحها في المجازر التابعة للطب البيطري تحت إشراف الأطباء البيطريين في الأماكن الآتية تعرف عليها من هنا.

أماكن بيع اللحوم المخفضة في الدقهلية.. 7 منافذ

ووفرت مديرية التموين في الدقهلية 7 منافذ من أجل بيع اللحوم الحمراء بتخفيضات كبيرة، بأسعار تبدأ من 260 جنيها فقط للكيلو، مع توفير سيارات تجوب الشوارع خاصة شوارع القري والعزب لتوفير اللحوم بأسعارها المخفضة.

ويمكن التعرف علي أماكن بيع اللحوم في 7 منافذ في الدقهلية بتخفيضات تصل إلى 30% من هنا.

تخفيضات في منافذ الزراعة في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، سجلت أسعار اللحوم انخفاضا كبيرا مقارنة بالأسعار في يناير وفبراير الماضيين، فيما أعلن الدكتور عصام مرسي، مدير الإرشاد الزراعي بالمنوفية، انخفاض أسعار اللحوم في منافذ البيع الرسمية.

وقال «مرسي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر الكيلو اللحمة البناتي يصل سعرها إلى 310 جنيهات، بينما بلغ كيلو اللحمة الكندوز 280 جنيها في منافذ البيع، يمكن التعرف على منافذ لبيع من هنا.

تخفيضات على أسعار اللحوم في الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية شهدت منافذ الزراعة انخفاضا في أسعار اللحوم الحمراء بقيمة 30% مقارنة بأسعار اللحوم في محال الجزارة الأخرى.

وسجلت اللحوم البلدية ذبيحة اليوم الطازجة مابين 290 جنيها إلى 320 وسجلت اللحوم الحمراء 350 جنيها، فيما سجلت اللحوم البرازيلي 230 جنيها، وسجل كيلو اللحم المفروم 190 جنيها للكيلو، فيما سجلت الكبدة الطازجة 290 جنيها للكيلو.