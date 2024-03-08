بشرى سارة للمواطنين.. تراجع أسعار اللحوم البلدي في الأسواق

زفّت شعبة القصابين بشرة سارة للمواطنين بعدما أعلنت عن تراجع أسعار اللحوم البلدي نحو 20 جنيهًا في الكيلو وسجّل متوسط سعر الكيلو نحو 290 جنيهًا بالتزامن مع قرب نسمات شهر رمضان المبارك مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي 310 جنيهات للكيلو.

وجاء تراجع اللحوم بعد تراجع الأعلاف بحسب حديث نقيب الفلاحين حسين أبو صدام لـ«الوطن»، أن أسعار الأعلاف تراجعت بشكل ملحوظ نحو 550 جنيهًا في الطن وهذا ساهم في تراجع أسعار اللحوم الحمراء البلدي.

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، وفقًا للأسعار المعلنة من شعبة القصابين وهي كالتالي:

أسعار اللحوم البلدي

سعر كيلو الضأن اليوم ما بين 400 إلى 480 جنيها.

سعر اللحوم البلدي الصغيرة اليوم ما بين 350 جنيها.

سعر اللحوم البتلو ما بين 380 إلى 450 جنيهًا في الكيلو.

سعر كيلو اللحوم الكندوز ما بين 290 إلى 310 جنيهات.

سعر الكبدة ما بين 340 إلى 370 جنيها الكيلو.

سعر اللحوم الجملي سجل ما بين 300 إلى 350 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم اليوم

سعر كيلو السجق البلدي نحو 300 جنيه.

سعر كيلو السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

سعر كيلو اللحوم المفروم العادي ما بين 340 و370 جنيها.

سعر كيلو اللحوم المفروم الجملي نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- سعر كيلو اللحوم الضأن الطازج نحو 270 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 280 جنيهًا.

- سعر اللحوم السودانية الطازجة نحو 225 جنيها.

- أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيها.