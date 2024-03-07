أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-3-2024

شهدت أسعار اللحوم تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس 7-3-2024، مقارنة بسعرها، أمس، ليسجل سعر كيلو الضأن الطازج نحو 270 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

أسعار اللحوم البلدي

سعر كيلو الضأن اليوم ما بين 400 إلى 480 جنيها.

سعر اللحم البلدي اليوم ما بين 430 إلى 480 جنيها.

سعر اللحم البتلو ما بين 380 إلى 450 جنيهًا في الكيلو.

سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 300 إلى 370 جنيها.

سعر الكبدة ما بين 340 إلى 370 جنيها الكيلو.

سعر اللحم الجملي سجل ما بين 300 إلى 350 جنيها للكيلو.

سعر اللحمة اليوم

سعر كيلو السجق البلدي نحو 300 جنيه.

سعر كيلو السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

سعر كيلو اللحم المفروم العادي ما بين 340 إلى 370 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم الجملي نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- سعر كيلو اللحم الضأن الطازج نحو 270 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 280 جنيهًا.

- سعر اللحوم السودانية الطازجة نحو 225 جنيها.

- أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيها.