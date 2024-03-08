أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان بمطروح.. تخفيضات 30% بـ6 منافذ

شهدت أسعار اللحوم اليوم انخفاضا في منافذ معارض أهلا رمضان المنتشرة في جميع مدن ومراكز محافظة مطروح، بحسب ما ذكره رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

وقال مختار جبريل الصنقري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى افتتاح 6 معارض أهلا رمضان بالتعاون مع مديرية التموين، وتعرض سلعا بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى أسعار اللحوم، وجميعها لحوم بلدي طازجة، يجري ذبحها في المجازر التابعة للطب البيطري تحت إشراف الأطباء البيطريين.

أماكن معارض أهلا رمضان في مطروح

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان 300 جنيه لكيلو اللحمة البلدي، وتنتشر معارض أهلا رمضان المتاح بها اللحوم البلدي في عدة مناطق، بينها معرضان في مدينة مرسى مطروح الأول خلف مديرية التموين، والثاني بجوار سوق ليبيا غرب المدينة، والثالث في مدينة الضبعة بحوار مجلس المدينة، والرابع في مدينة العلمين وسط المدينة، والخامس في سيدي عبدالرحمن بالشارع الرئيسي، والسادس في مدينة الحمام بجوار مجلس المدينة.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح إلى أن الهدف من طرح اللحوم البلدي في معارض أهلا رمضان هي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم بخلاف اللحمة بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مثل الأرز والسكر والزيت والبقوليات بأنواعها وياميش رمضان والمكرونة والسمن لمواجهة جشع التجار، بالإضافة إلى الحرص على ضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغذائية المتنوعة بشكل مستمر داخل معارض أهلا الرمضان، مما يساهم في توفير جميع احتياجات المواطنين خلال هذه الأيام وعلى مدار شهر رمضان المبارك في ظل تكاتف الجهود مع التموين، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.