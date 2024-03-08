أسعار اللحوم اليوم الجمعة 8-3-2024.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 8-3-2024، ثباتًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك بالتزامن مع حرص الدولة المصرية على توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحوم اليوم

وجاء سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بنحو 325 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكندوز الصغير نحو 371 جنيهًا.

أسعار البتلو

وعن سعر كيلو لحم البتلو الصافي سجل 405 جنيهات، والبتلو بعظم بـ376 جنيهًا.

أسعار اللحم الضأن

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضأن نحو 407 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو لحم الضأن نحو 382 جنيهًا في الأسواق.