وكيل صحة كفر الشيخ: تخصيص مراكز علاجية لأمراض «الحساسية والدرن»

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فتح جميع الأقسام بالمستشفيات العامة والمركزية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لاستقبال جميع الحالات المتعلقة بالأمراض الصدرية خلال فصل الشتاء، لاستيعاب جميع حالات أمراض الصدر بشأن تلقيهم الخدمة الطبية.

خطة لمواجهة أمراض الصدر

وأكد وكيل الوزارة، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر صدر دسوق، أنّه خلال الأيام المقبلة يجرى تحويل المستوصفات الطبية المتخصصة في علاج أمراض الصدر على مستوى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ إلى مراكز علاجية لأمراض «الحساسية، والدرن» في إطار خطة وزارة الصحة لمواجهة أمراض الصدر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القيمة العلاجية الخاصة بتلقي الخدمة الطبية في المستشفيات جرى ارتفاعها مؤخرًا بالقرار 75 لسنة 2024 في 26 فبراير 2024 الماضي، حيث وصلت إلى مبلغ 10 جنيهات، وذلك بهدف تحسين الخدمة الطبية للحالات المترددة على العيادات التخصصية في مستشفيات المحافظة لأنّه يخصص 50% من ذلك المبلغ لتوفير الأدوية، وتحسين الخدمة الطبية للمواطنين.

فعاليات مؤتمر دسوق للصدر

وانطلقت فعاليات مؤتمر دسوق للصدر بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في نسخته السابعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، لعرض أحدث طرق تشخيص الأمراض الصدرية، وكيفية وضع العلاج المناسب لمواجهتها وفق كل حالة مرضية.