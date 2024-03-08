حالة الطقس غدا في المحافظات.. أمطار وشبورة ورفع حالة الطوارئ

تتعرض العديد من محافظات الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط غداً لعدة ظواهر طبيعية، في ظل التغيرات المناخية تزامناً مع نوة الحسوم التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام، مما دفع بعض المحافظات إلى رفع حالة الطوارئ.

3 ظواهر تضرب المحافظات غداً

وتشهد بعض المحافظات في حالة الطقس غداً 3 ظواهر طبيعية منها سقوط أمطار على محافظات وجه بحري والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية، خاصة محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط، كما تشهد بعض محافظات وجه بحري والقريبة من المسطحات المائية إلى شبورة مائية صباحية مما تؤثر على الطرق، بالإضافة إلى تعرض محافظة الوادي الجديد ومطروح والصحراء الغربية لرياح مثيرة للأتربة تؤثر على المدن في تلك المناطق، وهو ما أكدته هيئة الأرصاد.

طوارئ في المحافظات لمواجهة نوة الحسوم

وأعلنت بعض المحافظات حالة الطوارئ لمواجهة نوة الحسوم، وأكدت محافظة الإسكندرية استعدادها للنوة التي بدأت بالفعل، وتشهد أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة غرفة عمليات المحافظة حالة الطقس مع جميع الأحياء والتعامل السريع مع مستجدات سقوط الأمطار.

كما أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح متابعة المركز الوطني للسلامة مع إدارة الأزمات بديوان عام محافظة مطروح التقلبات الحوية، من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية في المدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى سيوة والرد على استفسارات المواطنين، والتعامل مع شكواهم بشكل عاجل في ظل الاستعدادات بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بتجهيز فرق التدخل السريع والمعدات للتعامل مع الأحوال الجوية.