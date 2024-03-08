أمين «الجيل الديمقراطي» يوزع هدايا وفوانيس رمضان على المواطنين بالدقهلية

قام حزب الجيل الديمقراطي، بقيادة الدكتور حسن هجرس أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، بتوزيع هدايا وفوانيس رمضان على الأطفال والأيتام والمواطنين، لإدخال البسمة على نفوسهم، بشوارع المنصورة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ناجي الشهابي رئيس الحزب؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والقضاء على جشع التجار بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وشارك شباب الحزب والأمين العام، في توزيع عدد من الهدايا وفوانيس رمضان، على الأطفال والأيتام والمواطنين، وإدخال السرور عليهم في قدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد حسن هجرس عضو الهيئة العليا للحزب، وأمين العام المحافظة، أن الحزب يعمل على تنفيذ عدد من الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك تستهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار عن المواطنين خلال الشهر الكريم.