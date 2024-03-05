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دراما المتحدة

عضو بـ«مستقبل وطن»: الدولة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بحكمة وشفافية

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:08 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن

أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن

أشاد عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بتحركات الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، موضحا أن الدولة تتعامل مع الأزمة بكل كفاءة وحكمة وشفافية من خلال مجموعة سياسات وبرامج متطورة تعزز من استغلال الفرص المتاحة، وتجعل المواطن شريكًا رئيسيًا في كل الخطوات.

ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق

وأشار السعيد إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق،  والضرب بيد من حديد، ضد من يتلاعب بقوت المصريين باحتكار السلع ورفع أسعارها، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها للنهاية، ولكنها تحتاج لخطوات متزامنة تعتمد على تعزيز الإنتاج والصناعة والنهوض بالسياحة.

الدولة قادرة على المرور بالأزمة لبر الأمان 

وشدد على ضرورة الوعي بعدم المساهمة في نقل الشائعات التي تؤثر سلبًا على مسيرة التنمية؛ والتي يقف ورائها جماعات كارهة ومتربصة للوطن، مؤكدًا ثقته في قدرة الدولة على العبور من الأزمة.

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