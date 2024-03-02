«التنسيقية»: الدولة تواصل جهودها لدعم المواطن مع قدوم شهر رمضان

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرص الدولة المصرية على دعم المواطن المصري وتوفير المنتجات الأساسية له بأسعار مخفضة، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

«درويش» يوضح جهود الدولة من أجل المواطن

وأشار «درويش» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى العديد من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، ومن أهمها:

- التوفير الاستراتيجي للسلع الغذائية: تعمل الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من خلال التخزين الاستراتيجي، مما يساعد على خفض الأسعار وضمان عدم حدوث أي نقص في السلع.

- ضخ أموال ضخمة في مشروعات التنمية: ضخت الدولة المصرية أموالًا ضخمة في مشروعات التنمية خلال الفترة الماضية، مما ساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

- عدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان: حرصت الدولة على عدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، مما يوفر للمواطنين بيئة مناسبة لقضاء الشهر الفضيل.

- معارض «أهلا رمضان»: تقيم الحكومة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مما يساعد على تخفيف الأعباء على المواطنين.

سعي الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن

وأكد أن هذه الجهود تُظهر حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، موجها الشكر والتقدير للدولة المصرية على جهودها الدؤوبة في دعم المواطن المصري وتوفير احتياجاته، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن هذه الجهود تُساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على المواطنين وتُساعدهم على قضاء شهر رمضان الكريم في راحة واطمئنان، مؤكدا على أن الدولة المصرية ستواصل جهودها لدعم المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وأن شهر رمضان المبارك سيكون فرصة طيبة لتأكيد التلاحم بين الشعب المصري وقيادته.