«الداخلية» توزع سلعا غذائية بالمناطق الأكثر احتياجا بمناسبة شهر رمضان

عرضت قناة وزارة الداخلية على «يوتيوب»، مقطع فيديو يستعرض جهود الوزارة في التخفيف عن المواطنين ومواصلة فعاليات «مبادرة كلنا واحد»، برعاية الرئيس السيسي، التي تتضمن توزيع عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بجميع المحافظات بمناسبة شهر رمضان.

وجاء في مقطع الفيديو: «يعد توزيع العبوات الغذائية، استمراراً للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية لـ تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية».

واستعرض التقرير المتلفز آراء المواطنين، لتتوجه إحدى السيدات بالشكر إلى الرئيس السيسي، على دعمه المتواصل للفئات الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية: «يحرص على إطلاق العديد من المبادرات التي تخفف عن المواطنين».