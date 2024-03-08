محافظ مطروح يشهد احتفالية «يوم الشهيد» ويكرم عددا من الأسرة

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، احتفالية المحافظة بـ«يوم الشهيد»، وتكريم أسر الشهداء بمطروح، بحضور النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد للمحافظة، والعمدة عبد المنعم إسرافيل نائباً عن رئيس مجلس العمد والمشايخ، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وأسر وأبناء الشهداء فى احتفالية كبرى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة احتفاءا بهذه الذكرى الوطنية.

الوقوف دقيقة حدادًا وتقديرًا وتعظيما لأرواح الشهداء

ودعا محافظ مطروح الحضور في بداية كلمته باحتفالية يوم الشهيد، اليوم، الوقوف دقيقة حدادًا وتقديرًا وتعظيما لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل أمن واستقرار مصر.

تكريم أسر الشهداء

وأكد اللواء خالد شعيب حرص محافظة مطروح على الاحتفاء بهذا اليوم، وتكريم أسر الشهداء تخليدا لذكراهم العطرة وتضحياتهم الثمينة للحفاظ على مقدرات الوطن، مشددًا على ضرورة نشر الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية للحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء التي استطاعت قيادتنا السياسية الحكيمة الحفاظ عليه رغم ما يحيط بنا من تحديات خارجية وداخلية، واستعادة مصر لريادتها ومكانتها الدولية.

نستلهم منها كل المعانى الوطنية

وقال العمدة عبد المنعم إسرافيل ممثل عمد ومشايخ قبائل مطروح، إننا في هذه الذكرى العطرة نستلهم منها كل المعانى الوطنية، أعقبها كلمة عن أسر الشهداء ألقاها والد الشهيد محمد نجا سعد إذ قدم السكر لمحافظ مطروح.

أوبريت مسرحي باسم أم الشهيد

وجري خلال الاحتفالية عرض فيلما عن الشهداء بالمحافظة، تقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال، والعمل على تخليد ذكراهم العطرة، بالإضافة إلى تقديم فريقي الكورال والمسرح بمديرية التربية والتعليم مجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية، وأوبريت مسرحى باسم أم الشهيد لقي إعجاب وإشادة من جميع الحضور.

وأهدى محافظ مطروح درع الشهيد وهدايا عينية لأسرة كل الشهداء، تكريماً لتضحيات شهداء الوطن مع تأكيده تلبية أي مطالب واحتياجات لهم.