أستاذ أمراض صدرية يكشف خطورة الفرن البلدي على النساء

كشف الدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني، عن خطورة الفرن البلدي للسيدات، خلال عرض الأمراض الصدرية وأسبابها، وطرق علاجها والوقاية.

مؤتمر صدر دسوق «النسخة السابعة»

وألقى «الشاذلي»، محاضرتين علميتين في مؤتمر صدر دسوق «النسخة السابعة» المحاضرة الأولى حول مرض السدة الرئوية المزمن والالتهابات المتكررة للصدر.

وأكد «الشاذلي»، في المحاضرة التي ألقاها، أنّ مرض السدة الرئوية المزمن، والالتهابات المتكررة للصدر تكون ناتجة عن الإفراط للتدخين، والتعرض للأبخرة، والأدخنة الناتجة عن الفرن البلدي، والسيدات في الريف المصري هن أكثر إصابة بالسدة التنفسية نظرًا لاستعمالهن الفرن البلدي كمرفق أساسي في معيشتهم.

مرض السدة التنفسية

ولفت «الشاذلي»، إلى أنّ مرض السدة التنفسية يؤدي إلى ضيق مزمن في الشعب الهوائية، وزيادة في السعال، وطرد للبلغم، ويؤثر على وظائف القلب، كما يُسفر ذلك المرض عن حدوث قصور في الشريان التاجي، ويزيد فرص في ضعف الشريان الرئوي ما يؤثر على عضلة القلب، بينما يؤثر المرض على عدد ما يقرب من 10% لمن هم أكثر من 40 عامًا.

وانطلقت فعاليات مؤتمر دسوق للصدر بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في نسخته السابعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، لعرض أحدث طرق تشخيص الأمراض الصدرية، وكيفية وضع العلاج المناسب لمواجهتها وفق كل حالة مرضية.