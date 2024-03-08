«صحة كفر الشيخ»: فتح باب التقديم لوظيفة مدير وحدة صحية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ عن فتح باب التقديم لوظيفة مدير وحدة صحية، بتوجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

فتح باب التقديم لوظيفة مدير وحدة صحية

ووفقاً لبيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، فإنّه يتم فتح باب التقديم لوظيفة مدير وحدة صحية من كافة التخصصات «بشري - أسنان - صيدلة - علاج طبيعي»، وذلك للقيام بتيسير الأعمال على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وطالبت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ الراغبين في التقدم لشغل الوظيفة تقديم الطلب لمدير الإدارة الصحية مرفق به ملف السيرة الذاتية.

تقديم خدمات الرش والمكافحة المتكاملة للقوارض وناقلات الأمراض

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ تقديم خدمات الرش والمكافحة المتكاملة للقوارض وناقلات الأمراض، عن طريق التعاقد مع الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة.

وبحسب المديرية، فإنّ سعر المتر المربع ضمن خدمات الرش والمكافحة المتكاملة للقوارض وناقلات الأمراض هو جنيهان فقط، وذلك لجميع المنشآت العامة والخاصة، كما يوجد خصم 25% للمصالح الحكومية، لافتةً أنّ أدوية الرش آمنة على الصحة العامة ومرخصة من وزارة الصحة والسكان، وذات تأثير ممتد.