نور النبوي يكشف عن صور جديدة من كواليس إمبراطورية ميم

كشف الفنان نور النبوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل إمبراطورية ميم، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

ونشر نور النبوي صور تجمعه بمايان السيد من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم معلقا: مروان ومادي، مسلسل إمبراطورية ميم رمضان 2024.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ونشوى مصطفى، وليلي عز العرب، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإلهام صفي الدين، وليلى عز العرب، ومنى أحمد زاهر، آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.