نور النبوي يوجه رسالة لـ«كزبرة» بعد نجاح فيلم الحريفة

حرص الفنان نور النبوي، على توجيه رسالة مفاجئة لـ أحمد بحر الشهير بـ«كزبرة»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم «الحريفة»، إذ وصل لقائمة أعلى 10 أفلام في تحقيق إيرادات بتاريخ السينما المصرية.

رسالة نور النبوي لكزبرة

وكتب نور النبوي لكزبرة: «بتشتغل على نفسك وبتسعى وشهادة حق عمري ما شوفت منك غير كل خير وحب، ونعم الصديق يا بحر».

فيلم الحريفة

فيلم «الحريفة» يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، إذ تدور أحداثه حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة، أحمد حسام ميدو، كريمة منصور، بيومي فؤاد، ريما مصطفى، سليم الترك، وغيرهم.