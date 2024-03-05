«العركة بدأت».. نور النبوي يستعد للصراع أمام والده في مسلسل إمبراطورية ميم

أحداث كثيرة قد تكون أقرب إلى الواقع، تدور حولها مسلسل إمبراطورية ميم، خاصة مواجهة الأب لأبنائه الستة بعد وفاة زوجته، إلا ان الأبناء لا يعجبهم قانون والدهم ويشنون حملات للتمرد عليه، وهذا قد يدخل الأبناء في صراع أمام الأب، ومن بين الأبناء «مروان» الذي يقوم بدوره الفنان نور النبوي.

صراع نور النبوي أمام والده

لا تزال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تروج لمسلسل إمبراطورية ميم عبر شاشاتها ومنصاتها المختلفة، وهو عبارة عن عمل عائلي درامي، حول الأب «مختار أبو المجد» الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، ومعاملته مع أبنائه الستة، والحديث عن قانون الحرية.

ظهر نور النبوي «مروان» في فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، للترويج عن مسلسل إمبراطورية ميم، قائلا خلاله: «هو مش حاجات كتير يعني أقدر أقولها.. بس اللي أقدر أقوله إن العركة بدأت.. كلها كام يوم وتفهموا أنا بتكلم على إيه».

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، فضلًا عن مجموعة من الوجوه الشابة، وتدور الأحداث حول «مختار أبو المجد» أب لـ6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، جميعهم تبدأ أسماؤهم بحرف الـ«ميم»، وتولى «مختار» مسؤولية تربيتهم، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتعرف على حب حياته، ويجد نفسه في حيرة كبيرة بين مشاعره ومسؤولية تربية الأبناء، خاصة عندما يبدأون التمرد عليه.