أبرزهم نور النبوي وأحمد غزي..شباب فيلم الحريفة في مسلسلات رمضان 2024

حقق فيلم «الحريفة» الذي يقود بطولته عدد من الشباب والوجوه الجديدة، نجاحًا كبيرًا في شباك تذاكر السينما، حيث تخطت إيراداته على مدار أكثر من 7 أسابيع نحو 66 مليون جنيه، لينقلوا أجواء المنافسة من شاشة السينما، إلى مسلسلات رمضان 2024.

ويشهد ماراثون دراما رمضان 2024، وجود مجموعة من أبطال فيلم الحريفة على شاشة التليفزيون في أعمال درامية تختلف ما بين الاجتماعي والتاريخي، نستعرض أبرز هؤلاء الشباب من خلال السطور التالية:

نور النبوي

يخوض الفنان نور النبوي الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «إمبراطورية ميم»، الذي يجمعه بوالده الفنان خالد النبوي للمرة الثانية بعد مسلسل «راجعين يا هوى»، وتدور أحداثه حول أب يجد نفسه مسؤول عن أبنائه عقب وفاة زوجته، ويضم في بطولته حلا شيحة، ونشوى مصطفى، وإخراج محمد سلامة، وقصة الكاتب إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

أحمد غزي

يشارك الفنان الشاب أحمد غزي بظهور خاص في مسلسل «الحشاشين»، بطولة النجم كريم عبد العزيز، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد عيد، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

نور إيهاب

تٌقدم الفنانة الشابة نور إيهاب في موسم رمضان المقبل عملين، وهما مسلسل «الحشاشين»، بطولة النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل«صدفة»، بطولة ريهام حجاج.

سليم الترك

يشارك الفنان سليم الترك في سباق مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل «صدفة»، وتدور أحداثه حول فتاة اسمها صدفة التي تحمل سرًا خطيرًا تسعى لإخفائه، عن الجميع، يضم في بطولته ريهام حجاج، خالد الصاوي، إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أيمن سلامة.