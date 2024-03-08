«السياحة العرب» يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لاتحاد عمال فلسطين

أدان المجلس التنفيذي لعمال السياحة العرب، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية وبأشد العبارات قصف الكيان الصهيوني، الاتحاد للعام لنقابات عمال فلسطين بغزة، واصفًا تلك الجريمة بغير المسؤولة؛ لكونها تستهدف كيانًا اجتماعيًا يقدم خدمات سامية لعمال فلسطين.

رفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

أكد «المهيري» في بيان، رفضه كافة الممارسات الإجرامية، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا الاتحاد الدولي للنقابات، بإدانة تلك المذابح الإسرائيلية، التي ترتكب تحت غطاء منظمات المجتمع الدولي.

ووجّه النداء للمنظمات النقابية العربية والدولية، بضرورة التدخل والتنديد بتلك الهجمات السافرة المستعمرة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا تضامن جموع الطبقة العاملة المصرية والعربية مع عمال وشعب فلسطين، ورفضه لكل أنواع الإبادة.

وجدد تثمينه للمواقف المصرية الراسخة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم تصفية القضية الفلسطينية، وعدم تهجير الفلسطينيين، وكذلك الوقف الفوري لكافة أعمال الإبادة الجماعية للشعب، وفي القلب منهم عمال فلسطين.

الإيقاف الفوري لهجمات الاحتلال

وشدد على اعتبار المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب في انعقاد دائم للتنديد بالأعمال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي، ومجازره التي يرتكبها ضد شعب أعزل فضلا عن، مطالبته بالإيقاف الفوري للهجمات على حق شعب يغتصبه عدو تجرد من كل معاني الإنسانية.