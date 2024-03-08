«جامعة المنوفية»: فحص 1076حالة في قافلة طبية بقرية قورص

قال الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إنه جرى توجيه قافلة طبية للكشف وتقديم العلاج المجاني لنحو 1076 حالة من أهالي قرية قورص والقرية المجاورة.

قافلة طبية في المنوفية

وأوضح أن القافلة ضمت أطباء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب في تخصصات الأطفال والباطنة وأنف وأذن ورمد وصدرية وجلدية والتحاليل، حيث جرى خلال القافلة عمل تحليل فيروس B للكشف المبكر عن المرض، بالإضافة إلى ندوات توعوية حول خطورة الإدمان والمخدرات بالتعاون مع فريق من صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات.

تخصصات مختلفة

وأضاف «القاصد»، أن الحالات التي جرى توقيع الكشف الطبي عليها بلغت، الجلدية 143 حالة، الرمد 98 حالة، والأطفال 116، وأنف وأذن 231 حالة، وصدر 88 حالة، وباطنة 137 حالة، بينما تم تحليل فيروس B لعدد 53، كما حضر الندوات 210 فرد من أبناء القرية والقرى المجاورة، مؤكدا أهمية هذه القافلة التي تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتهدف إلى الارتقاء والنهوض بالقرى الأشد احتياجاً وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم.