افتتاح 5 مساجد جديدة بالمنيا لاستقبال المصلين في شهر رمضان

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن افتتاح 5 مساجد جديدة، وجاهزية المساجد والساحات لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك، ووجّه تعليماته بتكثيف حملات النظافة والتعقيم، والالتزام بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء كافة، خلال الشهر الفضيل.

افتتاح مساجد جديدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المنيا، أناب المهندس عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، عن محافظ المنيا، لافتتاح مسجد التوحيد بالوحدة المحلية لصفط الخمار، ومسجدي نور الإسلام والرحمن بقرية أدمو التابعة للوحدة المحلية لدمشير.

كما أناب عن محافظ المنيا، المهندس تاج أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص لافتتاح مسجد الأنصاري والقورة بقرية بني عبيد، بحضور الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وممثلين من الأزهر الشريف.

كما أناب عن المحافظ، المهندس محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، لافتتاح مسجد الحرية بقرية طوخ مركز ديرمواس.

حملات نظافة شاملة

ووجه المحافظ رؤساء المراكز باستمرار حملات النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، ومحيط المساجد والمدارس، وغيرها من المواقع الحيوية على مستوى المحافظة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على توفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، في أجواء من الراحة والطمأنينة خلال شهر رمضان.