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دراما المتحدة

محافظ المنيا: تعيين 468 شابا وفتاة في القطاع الخاص خلال شهر

كتب:

اسلام فهمي
01:07 م | الإثنين 04 مارس 2024
محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية العمل بالمحافظة تواصل جهودها للحد من البطالة، موضحا أنه يجري العمل على عدد من المحاور لتوفير فرص العمل سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.

تعيين 468 شابا وفتاة

واستعرض القاضي، تقريرا لمديرية العمل يرصد جهودها خلال 30 يوما، الذي أشار إلى تعيين 468 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في المنيا.

الحد من البطالة

وأكد ضرورة تضافر الجهود كافة بين جميع الجهات العاملة في الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في مختلف القطاعات، موضحاً أن هذه الجهود ستعود بالنفع على الدولة، وتُسهم في تحقيق المصلحة العامة والحد من مشكلة البطالة.

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