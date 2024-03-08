سلمى أبو ضيف تحتفي باليوم العالمي للمرأة بمشهد من مسلسل «بين السطور»

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» باليوم العالمي للمرأة.

ونشرت سلمى أبو ضيف مشهدا من مسلسل بين السطور معلقة: خفت.. عشان إحنا عايشين في مجتمع بيحمل البنت كل الغلط حتى لو كانت مظلومة جملة قالتها شخصيتي ملك شهاب في مسلسل بين السطور وعلى الرغم من مستواها الاجتماعي وتعليمها وقوتها وشخصيتها العنيدة والانتهازية والأنانية في المسلسل إلا أنها برضه مش قادرة تواجه المجتمع اللي هيشوف اللي حصل فيها بسببها هي قالت خفت شوفوا كام واحدة يومياً بتخاف.

وأضافت: أتمنى في يوم المرأة العالمي، وفي شهر مارس شهر المرأة نخليها تحس بأمان أنها متخفش تقول وتعبر وتحس وتصرخ وتاخد حقوقها.

أبطال مسلسل «بين السطور»

مسلسل «بين السطور» بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، باسل الزارو وعلي الطيب.