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دراما المتحدة

ليلى علوي تحتفي باليوم العالمي للمرأة: هي الحياة والأمان

كتب:

ياسمين محمود
07:42 م | الجمعة 08 مارس 2024
ليلي علوي

ليلي علوي

احتفلت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام باليوم العالمي للمرأة.

ونشرت ليلى علوي مجموعة صور لها معلقة: المرأة هي الحياة.. هي الرحم اللي اتولدت منه كل الانسانية.. هي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والصديقة.. هي عماد المجتمع اللي منه بتتولد كل الإنجازات والنجاحات والمنبع الحقيقي للأمان.. وبقول لكل امرأة في العالم كل سنة وانت القوية الملهمة لكل اللي حواليكي.

فيلم مقسوم

وعرض مؤخرا لـ ليلي علوي فيلم مقسوم، وشاركها فيه عدد من الفنانين من بينهم شيرين رضا وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن وعمرو وهبه، وسيد رجب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هيثم دهب، وإخراج كوثر يونس.

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