حضور جماهيري كبير في مراكز شباب كفر الشيخ لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

حرصت أعداد كبيرة من المشجعين وجماهير محافظة كفر الشيخ، على مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، التي بدأت في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث، على أرضية ملعب ستاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس مصر.

مراكز الشباب تفتح أبوابها أمام الأعضاء والجماهير

وامتلأت مقاهي كفر الشيخ بالمشجعين والجماهير، كما فتحت عددا من مراكز الشباب في كفر الشيخ أبوابها أمام الأعضاء والجماهير لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك.

وحرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، فضلا عن تجهيز الدفوف للاحتفال بفوز الفريق الفائز.

مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك

وتقام مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك، في العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة خارج مصر، بعد موافقة اتحاد الكرة على إقامة البطولة على ملعب الأول بارك.