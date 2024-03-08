مواعيد صرف مرتبات وبدلات المعلمين بالحصة بإدارة المنيا التعليمية

أعلنت إدارة المنيا التعليمية، اليوم الجمعة، مواعيد صرف المستحقات المالية الخاصة بالمعلمين بالحصة عن شهر مارس الجاري.

صرف المرتبات وفروق البدلات

وقال محمد عبد الله سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية، في بيان أصدرته الإدارة اليوم الجمعة، إنه سيتم صرف المرتبات وفروق البدلات عن شهر مارس الجاري على النحو التالي:

- صرف مرتبات المعلمين بالحصة يوم 13 مارس، وسيكون الصرف من خلال مكاتب البريد لمن تقل مستحقاتهم عن ألف جنيه، والصرف بحوالة على البنك الأهلي لمن تزيد مستحقاتهم عن ألف جنيه.

صرف حافز الصفوف الأولى للمدارس

وأضاف أنه سيتم صرف فروق البدلات للمعلمين يوم 11 مارس الجاري، وصرف حافز الصفوف الأولى للمدارس المتأخرة في التسليم يوم 21 مارس الجاري.

وناشدت إدارة المنيا التعليمية، جميع المعلمين التأكد من مراجعة البريد أو البنك الأهلي حسب موعد الصرف المحدد، في حال وجود أي استفسارات أو مشكلات، يرجى التواصل مع إدارة المنيا التعليمية.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة ويتضمن هذا القرار القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.